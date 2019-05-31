عرعر 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أنّ دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لإقامة القمتين الطارئتين العربية والخليجية ، وانعقاد القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة في مكة المكرمة، جسدت بجلاء ووضوح أن الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في المنطقة بما حباها الله عز وجل من قيادة حكيمة وقوة اقتصادية وروحية جعلتها قبلة للناس في شتى مناحي الحياة , وأن هذه القمم التي التأم شملها في مهوى أفئدة المسلمين وقبلتهم تؤكد صدق جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والسلم إقليمياً ودولياً في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة بكل انعكاساتها المتوقعة على الأمن والسلام الدوليين ومواجهة جميع مصادر التهديد لأمن واستقرار العالم .وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في هذه القمم الثلاث لخدمة المجتمع الخليجي والعربي والإسلامي وقضاياه، لافتاً النظر إلى أن عقد القمم في مكة المكرمة قبلة المسلمين، تبرهن أيضا على الدور الريادي للمملكة في توحيد الصف العربي والإسلامي .داعياً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وأن تتكلل هذه القمم بالنتائج المرجوة لتوحيد الصف، وأنّ يحفظ هذا الوطن ، ويديم على العالم العربي والإسلامي أمنه ، واستقراره. .// انتهى //03:10ت م0212