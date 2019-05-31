عام / الصحف السعودية
الجمعة 1440/9/26 هـ الموافق 2019/05/31 م واس
الرياض 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين: يدنا ممدودة للتعاون والتحاور.. وسنعمل لمواجهة التحديات بعزم وحزم
خادم الحرمين : القضيةُ الفلسطينيةُ قَضِيتنا الأولى إلى أن ينالَ الشعبُ الفلسطيني حُقوقَه وإقامة دولته وعاصمتها القدسُ
القيادة تهنئ رئيس جمهورية ليتوانيا
ولي العهد.. عامان من الإبهار السياسي.. الاقتصادي والتنموي
الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء اليابان
القمة الخليجية الطارئة تؤكد على وحدة الصف وترفض انتهاكات الحوثي
المملكة لا تربط العمل الإنساني بأي عمل عسكري أو سياسي أو عرقي أو ديني
الزياني: دعوة خادم الحرمين للقمة تبرهن حرصه على مصالح مجلس التعاون ومواطنيه
قادة العالم العربي والإسلامي يتوافدون على مكة
مستوطنون يقتحمون حي الطيرة ويؤدون طقوسًا تلمودية
الإمارات وأميركا تعلنان بدء اتفاقية التعاون الدفاعي
القوى السودانية تتبادل الاتهامات
تدهور الأوضاع يجبر سكان طرابلس مغادرتها
التصعيد الإيراني - الأميركي أثّر على المشهد السياسي في العراق
موسكو تنتهك معاهدة الحظر النووي
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