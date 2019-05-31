وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.و قالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( القمم الثلاث.. وردع إيران ) : تسعى القمم الثلاث التي تحتضنها المملكة على مدى يومين إلى توجيه رسالة قوية إلى النظام الإيراني مفادها: إن هذا السلوك الإرهابي لا يمكن أن يستمر، وأن القبول بإيران كدولة طبيعية في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتأتى ما لم يحدث تغيير جذري في بنيوية نظام الملالي الذي يعتمد فكرة "تصدير الثورة".وتابعت : فإذا كان النظام الحاكم في طهران قد بدأ في استجداء العلاقات مع دول الخليج من خلال عرض وزير خارجيته اتفاقية عدم اعتداء، وتسوله للحوار والتفاوض، فإن حالة التناقض والارتباك الشديدة في مواقف كبار المسؤولين الإيرانيين تجعل كل هذه الأطروحات فارغة من مضمونها ولا تعدو كونها مجرد "بالونات اختبار" لجس النبض وكسب الوقت.وواصلت : ومن هنا فإنه يتعين على النظام الإرهابي في إيران أن يقرأ الرسائل جيدا، سواء رسائل القمم الثلاث، أو رسالة التحرك العسكري الأمريكي وإعادة نشر قواته في المنطقة.// يتبع //06:31ت م0007