طوكيو 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 77ر161 نقطة ، أو 77ر0% ، ليصل إلى 76ر20780 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 30ر10 نقطة، أو 67ر0% ، ليصل إلى 68ر1521 نقطة.// انتهى //08:02ت م0017