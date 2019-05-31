واشنطن 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسقالت وزارة التجارة الامريكية أمس إن النمو الاقتصادي الأمريكي حافظ على ثباته في الربع الأول من العام رغم تراجع طفيف عن الأرقام المعلنة سابقًا، وسجل نموًا بنسبة 3.1 % على أساس سنوي من يناير إلى مارس مقارنة مع 3.2 % نشرت في نهاية أبريل.وأضافت الوزارة أن التراجع في استثمارات شركات الأعمال (2.3 % بدلاً من 2.7 % ) وانخفاض الواردات بصورة أقل من المتوقع (-2.5 بدلا من -3.7 % ) "عوضها إلى حد كبير زيادة في حجم الصادرات وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، وقفزت الصادرات بنسبة 4.8 % مقابل تقديرات أولية بـ3.7 %.// انتهى //08:12ت م0018