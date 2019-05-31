طرابلس 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على بيان القمة العربية الطارئة التي عقدت بمكة المكرمة والذي شاركت فيه ليبيا ، والذي أدان الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها منشآت النفط السعودية وسفن النفط الإماراتية، مشددًا على أن العلاقات مع إيران يجب أن تقوم على احترام علاقات الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مبينة حالة الجمود العسكري مع دخول الشهر الثالث لحرب العاصمة باستمرار حالة الكر والفر بين طرفي الحرب، فيما تصاعدت المواجهات الكلامية بين الأطراف، بمن فيهم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في مقابل تراجع واضح لتحركات الأطراف الدولية المؤثرة على الأزمة الليبية، وتحديدًا فرنسا وإيطاليا.وتناولت لقاء رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، مع وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة ليام فوكس حيث تم بحث سبل التعاون التجاري المشترك، وفرص بناء القدرات المحلية.وتطرقت إلى تأكيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن 149 مهاجرًا أفريقيًا في ليبيا جرى إجلاؤهم إلى إيطاليا، ودعت المزيد من الدول لمساعدة البعض على الهروب من الأوضاع التي وصفتها بالمتردية في طرابلس في ظل المعارك المستمرة منذ شهرين.وعرجت صحف ليبيا على إفادة وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن مفرزة للجيش ضبطت مخبأ للأسلحة إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي شمال شرقي إن أمناس المتاخم للحدود الليبية.//انتهى //09:25ت م0019