القاهرة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسبلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات شهر مايو الحالي نحو 7ر63 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 745 مليار جنيه.وانخفض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فهبط مؤشر /إيجي اكس 30/ بنسبة 7ر7 % ليسجل مستوى 31ر13771 نقطة، وتراجع مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 85ر7 % ليبلغ مستوى 4ر597 نقطة، كما انخفض مؤشر/إيجي اكس 100/ بنسبة 17ر8 % ليبلغ مستوى 84ر1521 نقطة.وأشار التقرير الشهري للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 5ر13مليار جنيه من خلال تداول 065ر2 مليار ورقة منفذة على 300 ألف عملية.وأفاد بأن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 9ر59 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 1ر32%، والعرب على 8 %، بعد استبعاد الصفقات.وأوضح أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 7ر120 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 9ر10 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.وخلص التقرير إلى القول، إن الأسهم استحوذت على 01ر79 % من إجمالي قيم التداول، لافتا الانتباه إلى أن السندات استحوذت على نحو 99ر20 %.// انتهى //10:40ت م0022