عام / سفارة المملكة في بلغاريا تقيم إفطاراً رمضانياً
الجمعة 1440/9/26 هـ الموافق 2019/05/31 م واس
صوفيا 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس
أقامت سفارة المملكة في جمهورية بلغاريا مأدبتي إفطار رمضانية في المسجد المركزي في العاصمة صوفيا يومي 24 - 25 رمضان 1440هـ ، بحضور القائم بأعمال السفارة بالإنابة عبدالإله بن عبدالمحسن الجبرين، ومفتي مدينة صوفيا مصطفى إزبيشتالي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي وداد أحمد ، وعدد من منسوبي السفارة.
وأكد الجبرين أن هذه المبادرة تجسد حرص حكومه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والعناية بمصالح المسلمين في أنحاء العالم وتقوية وشائج علاقات التضامن الإسلامي ،في ظل المكانة المرموقة والرائدة التي تحتلها المملكة على صعيد العالم الإسلامي ، راجياً من الله تعالى أن يكتب للصائمين أجرهم وأن يتقبل قيامهم وصالح أعمالهم .
وعبر القائم بأعمال السفارة عن الشكر والتقدير لدار الافتاء في جمهورية بلغاريا على تعاونهم الدائم مع السفارة في مثل هذه الفعاليات .
// انتهى //
11:24ت م
0024