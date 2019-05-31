اقتصادي / البورصة الأردنية تنخفض 0.33 % في أسبوع
الجمعة 1440/9/26 هـ الموافق 2019/05/31 م واس
عمّان 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس
انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.33 % ، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1806.5 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية ، خلال الأسبوع الماضي حوالي 5.4 مليون دينار أردني مقارنة مع 2.6 مليون دينار أردني للأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 105.7% ، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 27.2 مليون دينار أردني مقارنة مع 13.2 مليون دينار أردني للأسبوع السابق .
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغت 24.6 مليون سهم نفذت من خلال 9213 صفقة.
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12:02ت م
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