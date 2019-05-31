عمّان 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، انعقاد أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله-، والبيان الختامي لهما.كما تطرقت الى أعمال الدورة 14 للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستنطلق اليوم ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- ، وبمشاركة العاهل الأردني عبدالله الثاني ، وقادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.وسلطت الضوء على الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية في جدة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العسّاف.وتابعت إطلاق رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز ، لبرنامج الدعم التكميلي (تكافل)، كأكبر برنامج وطني أردني للحماية الاجتماعية في تاريخ الأردن وبكلفة تصل الى 200 مليون دينار أردني على مدى ثلاث سنوات.واهتمت باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ، لأربعة عشر فلسطينيًا من مناطق في الضفة الغربية المحتلة بزعم أنهم مطلوبون.//انتهى//12:53ت م0030