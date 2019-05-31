الخرطوم 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على أعمال القمة العربية والخليجية التي عقدت بمكة المكرمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-.وأشارت إلى الاجتماع الأمني الموسع الذي ترأسه، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو أمس، مع قادة القوات النظامية ورؤساء الأجهزة الأمنية، لبحث التدابير والترتيبات المطلوبة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الاستقرار والأمن بالبلاد.ونشرت إعلان الجيش اليمني أمس، تحقيق تقدم بارز والسيطرة على مواقع استراتيجية شمال مدينة تعز بعد معارك عنيفة ومستمرة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية.وأخبرت عن شن قوات الاحتلال فجر أمس، حملات دهم واعتقال في عدة مناطق بالضفة الغربية شملت 11 فلسطينياً بتهمة مقاومة الاحتلال والمستوطنين وتنفيذ عمليات ضد المستوطنات في الضفة.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى مقتل خمسة أشخاص، على الأقل، في كركوك العراقية عندما هزت سلسلة تفجيرات المدينة، وفقاً لما ذكرته مصادر طبية بالمستشفى العام في المدينة.// انتهى //13:13ت م0032