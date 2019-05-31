الجزائر 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية اليوم بالشأن المحلي مبرزة ال15 للحراك الشعبي السلمي المطالب بالتغيير والإصلاح الجذري لنظام الحكم واستبعاد ما تبقى من رموز النظام القديم، قبل إجراء أي انتخابات رئاسية.وأشارت إلى مبادرة كبار العلماء والدعاة الجزائريين من أجل ايجاد حل عاجل للأزمة القائمة منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مبرزة إشادة الموقعين على المبادرة من على مرافقة قيادة الجيش الوطني لمطالب الحراك الشعبي وتأمين المتظاهرين.وتطرقت إلى مثول رجال أعمال بارزين أمام القضاء أمس للتحقيق معهم حول صفقات استيراد مصانع قديمة أبرمت زمن النظام القديم بفواتير مضخمة تسببت في خسائر لخزينة الدولة.//انتهى//13:53ت م0035