بيت لحم 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واساستشهد اليوم فتى فلسطينيي من مدينة الخليل أثناء توجهه للصلاة في القدس .وأفادت مصادر طبيه في بيت لحم باستشهاد الفتى عبدالله لؤي غيث من مدينة الخليل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة واد أبو الحمص قرب قريتي الخاص والنعمان شرق بيت لحم، وأصيب شاب آخر بحالة خطيرة.وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "مزموريا" شرق بيت لحم، أطلقت الرصاص على مواطنين أثناء محاولتهم الدخول إلى القدس والوصول الى المسجد الأقصى المبارك.// انتهى //14:08ت م0037