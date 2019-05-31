رام الله 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر انطلاق قمة مكة المكرمة في دورتها غير العادية التي دعت إليها المملكة العربية السعودية بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس.وأشارت إلى لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، في مقر إقامته بمكة المكرمة رئيس وزراء الجزائر نور الدين بدوي، على هامش انعقاد القمة العربية في دورتها غير العادية بمكة المكرمة.وتابعت كلمة أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للدورة الرابعة عشرة التي أكد فيها أن القضية الفلسطينية التي طال أمدها بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإمعانها في الاستهتار بقرارات الشرعية الدولية، تستدعي مزيدًا من تنسيق الجهود وتضافرها من أجل صياغة موقف دولي ضاغط باتجاه تكريس إرادة السلام، ووضع حد للاحتلال، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.وأوردت تشديد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على ضرورة خروج أصوات من الكونغرس الأميركي تطالب بإنقاذ حل الدولتين، وتضغط على إدارة ترمب للتراجع عن كافة العقوبات التي فرضتها على الفلسطينيين، بالإضافة الى وقف الحرب المالية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.وأولت بتأكيدات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ضرورة تكاتف الجهود في هذه المرحلة الحرجة، والوقوف أمام محاولات تغييب القضية الفلسطينية وتصاعد الحملة الاستعمارية الإسرائيلية التي تستهدف بشكل رئيسي تهويد القدس وتغيير هويتها وطابعها ومركزها القانوني.ونشرت صحف هذا اليوم خبر قرارا سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة.// انتهى //14:15ت م0039