البكيرية 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسحددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة البكيرية المصليات والجوامع التي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظة، كما حددت المصليات والجوامع في عدد من المراكز التابعة لها.وبين مدير إدارة والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة البكيرية الشيخ صالح بن محمد الجفير, أن صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستقام في 30 جامعاً ومصلى بمحافظة البكيرية ومراكزها.// انتهى //14:16ت م0041