نجران 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واساختتمت إدارة شعبة سجن شرورة ممثلة في إدارة التوجيه والارشاد أمس، برنامجها الرمضاني (أريد ولكن) الموجه لنزلاء السجن.وأوضح مدير شعبة سجن شرورة النقيب فراج الدوسري أن البرنامج الموجه لنزلاء السجن اشتمل على عدد من المحاضرات الدينية، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة نجران، إضافةً إلى عدد من الفعاليات والمسابقات الترفيهية وتوزيع الجوائز التشجيعية.ولفت النقيب الدوسري إلى أن دور رعاية السجناء وإصلاحهم وتوعيتهم لتعديل سلوكهم وتقويم اخطائهم ليس حكراً على إدارة السجون، بل هو شراكة مجتمعية مع مختلف مؤسسات المجتمع.//انتهى//14:17ت م0042