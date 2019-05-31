جدة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسوصل معالي المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية كازاخستان وزير الخارجية بيبوت انامكولوف إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمة الاسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الاسلامي التي ستعقد مساء اليوم بمكة المكرمة .وكان في استقبال معاليه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، القائم بالأعمال بالانابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية كازاخستان، عبد القادر نيزار العلي، وسفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بيرك ايرين، والقنصل العام بجدة طلعه شالدان باي، ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //14:19ت م0043