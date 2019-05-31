حائل 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل خلال شهر رمضان المبارك الحالي حزمة من الأنشطة الدعوية اعتنق على إثرها عشرة أشخاص دين الإسلام .واشتملت الأعمال الدعوية التي استفاد منها 25.995 على 1510 مواد دعوية موزعة، و 25 جولة دعوية، وتوزيع 19250 وجبة إفطار صائم من خلال سبعة مواقع، إلى جانب تنظيم عمرة لـ 150 معتمرا .ونفذ المكتب العديد من البرامج الدعوية عبر الوسائل التقنية استفاد منها 5000 زائر .// انتهى //14:29ت م0046