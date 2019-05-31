عام / مكتب جنوب حائل ينظم أنشطة دعوية خلال شهر رمضان
الجمعة 1440/9/26 هـ الموافق 2019/05/31 م واس
حائل 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس
نظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل خلال شهر رمضان المبارك الحالي حزمة من الأنشطة الدعوية اعتنق على إثرها عشرة أشخاص دين الإسلام .
واشتملت الأعمال الدعوية التي استفاد منها 25.995 على 1510 مواد دعوية موزعة، و 25 جولة دعوية، وتوزيع 19250 وجبة إفطار صائم من خلال سبعة مواقع، إلى جانب تنظيم عمرة لـ 150 معتمرا .
ونفذ المكتب العديد من البرامج الدعوية عبر الوسائل التقنية استفاد منها 5000 زائر .
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14:29ت م
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