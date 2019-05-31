أبها 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسأقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440 هـ في جميع جوامع المنطقة وذلك تحسبا لهطول أمطار على معظم محافظات منطقة عسير.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بعسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، أن سمو أمير منطقة عسير وافق على مقترح الفرع بشأن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جوامع منطقة عسير بدلا عن مصليات العيد لهذا العام نظرا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وتوقعات بهطول أمطار يوم عيد الفطر المبارك .يذكر أنه تم اعتماد إقامة صلاة العيد في مدينة أبها في 64 جامعا تتوزع على جميع أحياء وضواحي المدينة.// انتهى //14:30ت م0047