لندن 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تحذير اتحاد الصناعة البريطاني المرشحين لقيادة المحافظين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة.وسلطت الضوء على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفة جمركية على جميع البضائع القادمة من المكسيك ، مطالبًا البلاد بالحد من الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.وتناولت تأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لن تتغاضى عن الخطاب العدواني للولايات المتحدة، الذي يؤثر على العلاقات مع دول آسيا والمحيط الهادئ.وتناقلت الصحف مطالبة الدول العربية المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم في مواجهة إيران، وذلك في أعقاب هجمات استهدفت محطتين لضخ النفط داخل المملكة وأخرى على ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات.// انتهى //14:55ت م0049