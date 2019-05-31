سكاكا 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسيواصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف جولاته التفتيشية خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، التي تستهدف الأسواق والمجمعات التجارية و محال المستلزمات النسائية والمطاعم بمنطقة الجوف، وذلك للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف عبدالعزيز بن زايد الرويلي، أنه خلال الجولات يتم التأكد من تطبيق القرارات الوزارية، التي تنص على عدم توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين وتوفير أقسام منفصلة خاصة بالنساء في المنشأة وفق الضوابط المكانية التي تضعها الوزارة لتشغيل المرأة.وأشار إلى أن العمل على تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الحملات التفتيشية يأتي من خلال التزام جميع المنشآت بمسؤولياتها النظامية، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "معًا للرصد" او الاتصال الرقم الموحد 19911.//انتهى//15:03ت م0050