رام الله 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قرار وزارة الإسكان الإسرائيلية طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة، تنفيذا لمخطط استعماري توسعي معتمد منذ عامين.وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم ، إن هذا البناء يندرج في إطار تدابير الاحتلال الاستيطانية الهادفة لتهويد القدس الشرقية المحتلة ، عبر عزلها عن محيطها الفلسطيني وإغراقها بالمستوطنين اليهود، واحلالهم مكان سكانها ومواطنيها الأصليين.وأكدت الوزارة أن الاستيطان غير شرعي وباطل من أساسه، وتعتبره ليس فقط انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وللشرعية الدولية وقراراتها، بل هو أيضا اختبارا متواصلا لقدرة المجتمع الدولي الدفاع عن مبادئه وقيمه وحمايتها، ولمصداقيته في الالتزام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني.// انتهى //15:27ت م0054