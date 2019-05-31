رام الله 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسقالت منظمة التحرير الفلسطينية 31 فلسطيني استشهدوا في العدوان الأخير على قطاع غزة.وأفاد مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية ، بأن 31 شهيدا بينهم أربعة أطفال وأربع سيدات، ارتقوا إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال شهر مايو .ورصد التقرير الشهري أبرز الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خلال شهر مايو ، حيث صادقت ما تسمى بـ"لجنة التخطيط والبناء المحلية" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، على بناء (941) وحدة استيطانية في المدينة، وهدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال مايو الماضي (20) بيتاً ومنشأة في الضفة الغربية والقدس، ، بينما واصلت شرطة الاحتلال ومخابراتها تضييقها على المصلين داخل المسجد الاقصى منذ بداية شهر رمضان، حيث منعت بالقوة الاعتكاف داخل المسجد الاقصى بعد انتهاء صلاة التراويح مباشرة، وقامت بالاعتداء على المصلين بالضرب واخراجهم خارج باحات المسجد، وسط حملة من الاعتقالات في صفوف المصليين، وأصدرت شرطة الاحتلال قرارات بلإبعاد بحق مواطنيين فلسطينيين عن المسجد الاقصى.ووثق التقرير تشريد قوات الاحتلال لـ 100 شخص من سكان خربة حمصه الفوقا من مساكنهم، لغرض القيام بمناورات عسكرية في المنطقة استمرت (12) يوما.كما أستعرض التقرير بالنتفصيل مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية الاعتداءات على قطاع غزة خلال شهر مايو، الي أسفرت عن استشهاد (30) مواطنا فلسطينيا ، بينهم (3) أطفال، وإصابة نحو (338) مواطنا فلسطينيا بجروح مختلفه، وشملت الاعتداءات كذلك تنفيذ (50)عملية إطلاق نار بري شرق القطاع، وشن (363) غارة جوية في اعتداء غاشم جديد على القطاع أدت إلى تدمير (18) بناية، تحوي (130) وحدة سكنية، وتضرر نحو (700) وحدة أخرى بشكل جزئي، من بينها قصف عمارة الخزندار في منطقة الرمال التي تحتوي على مكاتب "مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق" وسوته بالأرض، وقدرت الخسائر بنحو 10 مليون دولار.كذلك تنفيذ (63) عملية قصف مدفعي، و(5)عمليات توغل بري، و(49)عملية إطلاق نار تجاه مراكب الصيادين، أسفرت عن إصابة صيادين، واعتقال (9) آخرين، والاستيلاء وتدمير (4) مراكب صيد، فيما اعتقلت قوات الاحتلال (6) مواطنين فلسطينيين على الحدود الشرقية لمحافظات القطاع.// انتهى //16:02ت م0055