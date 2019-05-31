عمّان 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسدانت الحكومة الأردنية اليوم، التفجيرات الإرهابية التي وقعت في محافظة كركوك شمالي العراق، واسفرت عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، تضامن الأردن مع العراق في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار العراق الذي هو ركيزة لاستقرار المنطقة، معبرًا عن أحر التعازي بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.واكد في بيان صحفي ، موقف الأردن الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز وأيا كان مصدره ومنطلقاته.// انتهى //16:06ت م0056