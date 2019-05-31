الباحة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسبدأت جمعية القرى الأهلية للبر والخدمات الاجتماعية بالباحة، في استقبال زكاة الفطر من المواطنين والمقيمين من أجل إيصالها إلى مستحقيها من الأسر المحتاجة المدونة في سجلات الجمعية من الفقراء والأرامل والمطلقات والمحتاجين.وأوضحت الجمعية أن بعض الفقراء متعففين ولا يعرفهم الكثير من المواطنين، لكنهم مدونون في سجلات الجمعية ضمن المستفيدين من خدماتها ومن المستحقين للزكاة .// انتهى //16:12ت م0057