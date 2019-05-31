مكة المكرمة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسأشاد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالأعمال الجليلة والعظيمة التي يقدمها أبناء كشافة وزارة التعليم .وقال معاليه بعد جولته على مسارات النادي الكشفي الموسمي التطوعي (بادر) بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ولقائه أبنائه المتطوعين " ما رأيته شئيا يسعد كل أب وكل مواطن سعودي لما يبذله أبناؤنا الطلاب والمشرفون عليهم في خدمة الحجاج والمعتمرين وهذه هي مسيرة هذه الدولة المباركة فهي تُقدم كل شيء من أجل ضيوف الرحمن وخدمتهم وتقديم كل ما يُيسر أمورهم، وأبناؤنا وبناتنا متعودون على تقديم هذا العطاء وسعدت بزيارتهم حيث أعطوني شحنة إيجابية من العطاء لأصرفها في مجالات أخرى لأن وجودهم وحضورهم لخدمة ضيوف الرحمن هو منظر يسر ويسعد كل مواطن سعودي فشكراً لهم من القلب وتمنياتي لهم بالتوفيق والسداد".رافق معالي وزير التعليم كل من معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومدير مكتب سمو ولي العهد ورئيس مبادرات مسك الأستاذ بدر العساكر الذين تجولوا على مسارات كشافة وزارة التعليم التي بلغت 13 مساراً تطوعياً يعمل فيها أكثر من 2314 طالباً وطالبة وكشاف ومشرفاً ومشرفةً حيث أنجزوا ما يزيد على أكثر من 140 ألف ساعة تطوعية خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //16:16ت م0058