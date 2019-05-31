حضرموت 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 25 على التوالي توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.ففي محافظة حضرموت الصحراء تم توزيع 486 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات ، والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مديرية العبر.كما تم في محافظة أبين توزيع 1,224 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل في مديريات زنجبار وخنفر وجعار.وفي مدينة مأرب بمحافظة مأرب تم توزيع 1,632 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل.ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.//انتهى//16:19ت م0060