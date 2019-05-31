رام الله 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسأصيب اليوم، عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية نعلين، غرب مدينة رام الله، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في رام الله أن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين في المسيرة السلمية بوابل من قنابل الغاز، ما أدى لاختناق العشرات من المواطنين الفلسطينيين، واحتراق مساحات من الأراضي غير المزروعة.// انتهى //17:19ت م0097