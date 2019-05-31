لندن 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسزار وزير القوات المسلحة البريطانية مارك لانكاستر اليوم، واشنطن والتقى عددًا من المسؤولين العسكريين الأمريكيين وعلى رأسهم وزير سلاح الجو الدكتور هيذر ويلسون، ووزير البحرية ريتشارد سبنسر، ووزير الجيش الدكتور مارك إسبر وكذلك وكيل وزارة شؤون الموظفين بالإنابة والاستعداد، جيمس ن. ستيوارت.وجرى خلال اللقاءات بحسب بيان وزارة الدفاع البريطانية اليوم، مناقشة التعاون والتنسيق العسكري والأمني بين البلدين خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى بحث الموضوعات العسكرية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأوضح المسؤول البريطاني أن الزيارة تأتي تأكيدًا للعلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين وتزامنًا مع احتفالات الذكرى الخامسة والسبعيين لعملية الإنزال الشهيرة بـ (اليوم - دي) والتي ترمز إلى انتصار الحلفاء عند غزو "نورماندي" في عملية أوفرلورد خلال الحرب العالمية الثانية.// انتهى //17:21ت م0098