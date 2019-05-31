الطائف 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسسيرت رابطة العمل التطوعي بالطائف اليوم الرحلة الثانية للعمرة وتضم العديد من مختلف الجنسيات من المقيمين من مختلف الجنسيات .وأوضحت الرابطة أن فعاليات العمرة تتضمن دورساً تعليمية لشرح صفة العمرة وكلمات توجيهية و مسابقات متنوعة يشارك فيها دعاة من مختلف الجنسيات، مشيرة إلى أنّ رحلات العمرة التي تنظمها الرابطة تستهدف المواطنين والجاليات والمسلمين الجدد، ويوفر لهم ما يحتاجونه في هذه الرحلات من نقل وسكن وإعاشة، وتأتي هذه الرحلات بدعم من المحسنين والمتبرعين.‏// انتهى //17:31ت م0101