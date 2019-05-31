جدة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسأنهت أمانة محافظة جدة تجهيز 406 جوامع و 32 مصلى تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك موزعة على نطاق 19 بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء محافظ جدة، وضمن أعمال التجهيز رفعت الأمانة الدمارات من بعض المصليات إضافة لتهيئة المواقف التي تستخدم في مصليات العيد ودكها وتنظيفها آلياًّ ويدوياًّ، كما شرعت الأمانة في تنظيف الأرصفة والشوارع المؤدية للمساجد وجرى تعميد المقاولين بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفه عاجلة.وأوضح مدير عام النظافة والمرادم سليمان بن صالح المحيميد مدير عام النظافة والمرادم بأن أمانة جدة خصصت نحو 1132 عامل نظافة لجميع الجوامع المصليات التي ستقام فيها صلاة العيد والموزعة على نطاق 19 بلدية فرعية بمحافظة جدة وهي 17 جامعا وعدد 1 مصلى في نطاق بلديات ثول وذهبان وأبحر الشمالية، و 67 جامعا وعدد 4 مصليات في نطاق بلدية جدة الجديدة وأبحر، و 58 جامعا و3 مصليات في نطاق بلديتي العزيزية والشرفية، و64 جامعا و 3 مصليات في نطاق بلديتي المطار والصفا، و26 جامعا و 5 مصليات في نطاق بلدية الجامعة، و 27 جامعا و 2 مصلى في نطاق بلديتي البلد وجدة التاريخية، و39 جامعا و 6 مصليات في نطاق بلديتي أم السلم وأبرق الرغامة ، و 30 جامعا و 4 مصليات في نطاق بلدية الجنوب، و26 جامعا و 2 مصلى في نطاق بلدية بريمان ، و28 جامعا في نطاق بلدية طيبة، و16 جامعا في نطاق بلدية خزام، و6 جوامع و2 مصلى في نطاق بلدية المليساء ، و2 جامع في منطقه الكورنيش.//انتهى//17:32ت م0102