جدة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسوصل فخامة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي ، فائز مصطفى السراج الى جدة اليوم ، للمشاركة في القمة الاسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الاسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ، والوزير المفوض بوزارة الخارجية ورئيس بعثة الشرف ابراهيم راضي الراضي ، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.// انتهى //17:33ت م0103