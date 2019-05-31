عام / إدارة المساجد بالدوادمي تحدد 18مصلى وجامعاً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك
الجمعة 1440/9/26 هـ الموافق 2019/05/31 م واس
الرياض 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس
حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الدوادمي أماكن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.
وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الدوادمي المكلف محمد بن عبيد الرويس أنه تم تحدد عدد من المصليات والجوامع التي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، وهي 3 مصليات مصلى العيد القديم، ومصلى العيد الجديد، ومصلى مشرفه كما حدد 15 جامعا لأداء صلاة العيد وهي الجامع الكبير، وجامع الراجحي وجامع العون، وجامع الأمير نايف، وجامع سالم الرويس، وجامع أبوبكر الصديق وجامع القويز، وجامع الشيباني، وجامع التقوى، وجامع الجريس، وجامع الحميدي وجامع الايمان، وجامع الصقيران، وجامع السيحاني، وجامع السلام. على أن تبدأ
صلاة العيد بعد شروق الشمس بـ 20دقيقة.
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17:51ت م
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