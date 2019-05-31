الرياض 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسحددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الدوادمي أماكن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الدوادمي المكلف محمد بن عبيد الرويس أنه تم تحدد عدد من المصليات والجوامع التي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، وهي 3 مصليات مصلى العيد القديم، ومصلى العيد الجديد، ومصلى مشرفه كما حدد 15 جامعا لأداء صلاة العيد وهي الجامع الكبير، وجامع الراجحي وجامع العون، وجامع الأمير نايف، وجامع سالم الرويس، وجامع أبوبكر الصديق وجامع القويز، وجامع الشيباني، وجامع التقوى، وجامع الجريس، وجامع الحميدي وجامع الايمان، وجامع الصقيران، وجامع السيحاني، وجامع السلام. على أن تبدأصلاة العيد بعد شروق الشمس بـ 20دقيقة.// انتهى //17:51ت م0108