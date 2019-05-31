جدة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسوصلت دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش إلى جدة اليوم ، للمشاركة في القمة الاسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الاسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .وكان في استقبالها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنجلاديش ورئيس بعثة الشرف عبدالله مقعد المطيري، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.// انتهى //17:51ت م0109