عام / رئيسة وزراء بنجلاديش تصل إلى جدة
الجمعة 1440/9/26 هـ الموافق 2019/05/31 م واس
جدة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس
وصلت دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش إلى جدة اليوم ، للمشاركة في القمة الاسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الاسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .
وكان في استقبالها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنجلاديش ورئيس بعثة الشرف عبدالله مقعد المطيري، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.
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17:51ت م
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