رياضي / ميداليتان فضية وبرونزية لقوى الاحتياجات الخاصة في بطولة دانييلا الدولية
الجمعة 1440/9/26 هـ الموافق 2019/05/31 م واس
الرياض 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس
حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الاحتياجات عبدالرحمن القرشي الميدالية الفضية لسباق 200 متر تصنيف T 53 في بطولة دانييلا في سويسرا.
وأنهى القرشي السباق بزمن 28:57 ثانية ليحل ثانياً في المنافسات التي جرت أمس الخميس ، فيما نال زميله فهد الجنيدل المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 100 متر تصنيف T 53 بزمن 15:17 ثانية .
وسيشارك الأخضر في بطولة سويسرا الوطنية المفتوحة التي ستنطلق غداً السبت وتستمر لمدة يومين .
//انتهى //
17:52ت م
0110