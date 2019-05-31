‏الرياض 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الاحتياجات عبدالرحمن القرشي الميدالية الفضية لسباق 200 متر تصنيف T 53 في بطولة دانييلا في سويسرا.وأنهى القرشي السباق بزمن 28:57 ثانية ليحل ثانياً في المنافسات التي جرت أمس الخميس ، فيما نال زميله فهد الجنيدل المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 100 متر تصنيف T 53 بزمن 15:17 ثانية .وسيشارك الأخضر في بطولة سويسرا الوطنية المفتوحة التي ستنطلق غداً السبت وتستمر لمدة يومين .//انتهى //17:52ت م0110