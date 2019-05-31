جدة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسوصل دولة رئيس وزراء جمهورية إذربيجان السيد نوروز محمدوف ، إلى جدة اليوم ، للمشاركة في القمة الاسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الاسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ، وسفير المملكة لدى جمهورية اذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير ، وسفير جمهورية اذربيجان لدى المملكة هاشم عبدالله لايف ، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.// انتهى //18:06ت م0111