بيروت 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسواصلت البحرية الاسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الاقليمية اللبنانية من خلال الدوريات التي تقوم بها زوارقها الحربية داخل المياه اللبنانية.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن زورقًا حربيًا اسرائيليًا أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 200 متر ولمدة دقيقتين.كما أقدم زورق حربي اسرائيلي مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالي 200 مترًا ولمدة 5 دقائق.وأشار البيان إلى انه جرت متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.// انتهى //19:18ت م0115