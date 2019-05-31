قلقيلية 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسأصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، اليوم.وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة، وأطلقت الرصاص المعدني بكثافة، ما أدى لإصابة أربعة شبان بجروح مختلفة، عولجوا ميدانيًا، بينما اعتدت على الصحفيين واستخدمتهم دروعًا بشرية خلال المواجهات.// انتهى //19:26ت م0116