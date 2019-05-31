إسلام آباد 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واساتفقت باكستان ومصر على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وبذل جهود مشتركة في هذا الصدد من خلال تبادل الوفود البرلمانية والاتصال بين كبار المسؤولين في البلدين.جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة.وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والقضايا الإسلامية البارزة.// انتهى //19:29ت م0117