أبوظبي 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء اليابان شينزو آبي جرى خلاله بحث العلاقات الوثيقة بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات.واستعرض الجانبان خلال الاتصال مستجدات القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالاضافة إلى التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.// انتهى //19:32ت م0118