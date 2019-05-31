جدة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسنوه معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بنتائج المؤتمر الدولي قيم" الوسطية والاعتدال " في نصوص الكتاب والسنة الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وصدرت عنه وثيقة مكة المكرمة.وقال العثيمين في بيان اليوم : إن اجتماع نحو ١٢٠٠ عالم من علماء الأمة الإسلامية لإصدار هذه الوثيقة الداعية لنشر قيم التسامح والوسطية، دليلاً على تماسك علماء الأمة ووحدتهم في وجه التحديات التي تعترضهم وتسيء إلى الدين الإسلامي ووسطيته، مشيدا بمواقف المملكة العربية السعودية دولة المقر للمنظمة، الثابتة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في العالم الإسلامي.وأشار العثيمين إلى أن انحراف فكر بعض الجماعات في العالم الإسلامي وابتعادها عن منهج الوسطية والاعتدال اللذين رسخهما القرآن الكريم وأحكمتهما السنة النبوية الشريفة، يقف وراء حالة الفوضى والدمار الذي تعانيه بعض الدول الإسلامية مع الأسف.//انتهى//20:01ت م0124