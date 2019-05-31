الرياض 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واساختتم مركز عالم المهارات للتعليم برنامج "يمام" الريادي في نسخته الـ 12 في مساحات العمل المشتركة 67|22 ، في جو تنافسي حضره العديد من أولياء الأمور والمهتمين في صناعة ريادة الأعمال في العاصمة الرياض.وأوضحت الشريك المؤسس لمركز عالم المهارات " منيرة المخلفي أن المركز يسعى في تمكين الأجيال بإيجاد بيئة داعمة عبر برامج وأنشطة تستهدف الطفل والناشئة بمختلف المجالات التي تعود بالفائدة على الوطن ، وتصنع منهم قادة يسهمون في بنائها وقادرين على تمثيل الوطن بكل فخر.وبينت أن برنامج "يمام" يستهدف الشباب والفتيات من عمر 14 وحتى 18 سنة، حيث يتعلمون ويمارسون إعداد وتنفيذ المشروعات الريادية بدءًا من اختيار الفكرة الابتكارية للمشروع وانتهاءً بعرض مشروعاتهم في اليوم الختامي أمام لجنة التحكيم المكونة من المستثمرين ورواد الأعمال، وبحضور ذويهم وأصدقائهم ليحظوا بالدعم .وأشارت المخلفي إلى أن الانخراط في بيئة محفزة يُسهم في تعزيز شخصية المشتركين القيادية من خلال عملهم على إدارة المشروعات وتوزيع المهام بينهم وتحمل مسؤوليتها كفريق عمل في شركة ناشئة صغيرة، ويتشاركون في تأسيس المشروع بواسطة أدوات حديثة تسهل عملية البناء والتخطيط وإيجاد القيم من أجل تدارك الوقوع بالأخطاء قدر الإمكان ، بالإضافة إلى أهمية تعلم مهارات الإقناع ومهارات عرض المشروع على المستثمرين ليتمكنوا من الفوز بأعلى تقييم من لجنة التحكيم ويتوجوا بالمشروع الفائز.من جانبه، أفادت مديرة البرامج في عالم المهارات سارة المزروع أنه حتى اليوم قد تخرج من برنامج يمام الريادي أكثر من 500 مشترك ومشتركة ، عملوا خلالها على 100 مشروع ريادي، وقد استمر منها وأصبح واقعًا (12) تنوعت مجالاتها ما بين التقنية والتعليم ومشروعات ريادة الأعمال الاجتماعية وغيرها.// انتهى //20:04ت م0125