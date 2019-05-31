الرياض 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير مدينة الرياض، تنفذ أمانة المنطقة برنامج احتفالات موسم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ.ويضم برنامج احتفالات موسم العيد 220 فعالية موزعة على 30 موقعاً في مختلف أنحاء مدينة الرياض، حيث تتميز الفعاليات بالتنوع ما بين مسرحيات رجالية ونسائية ومسارح الطفل، وعروض فلكلورية، ومسيرات كرنفالية، وأفلام سينمائية، وعروض الإضاءة ثلاثية الأبعاد، ومسابقات رياضية، وعروض للسيارات اللاسلكية وطائرات التحكم عن بُعد، ومسيرات "حوامة العيد"، والاستعراض الحر بالسيارات والكارتنيج، وغيرها من الفعاليات التي تأتي ابتهاجاً بموسم العيد.وأوضح مدير عام الخدمات الاجتماعية المشرف على فعاليات العيد بأمانة منطقة الرياض المهندس فهد بن حسين السبيعي أن الأمانة حرصت، بمتابعة وتوجيه من معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، على تهيئة جميع المواقع منذ وقت مبكّر لاحتضان فعاليات موسم العيد، وجهزتها بجميع الخدمات، واعتنت بتجهيز المرافق لاستقبال الزوار، مشيراً إلى أن الأمانة أولت جانب تنوع الفعاليات أهمية كبرى لتناسب جميع شرائح المجتمع، وبما يعزز مشاركتهم وتفاعلهم الإيجابي طول أيام العيد.وبين أن برنامج احتفالات موسم العيد يضم فعاليات تجذب الشباب، وأخرى نسائية، إضافة إلى فعاليات تناسب العائلات والأطفال، كما حرصت الأمانة على توفير فعاليات لذوي الهمم، تشمل مسرحيّات لذوي الإعاقة البصرية وأخرى لذوي الإعاقة السمعية، لافتاً النظر إلى أن الهدف من البرنامج هو نشر الفرح والسرور لدى جميع سكان المدينة وزوارها خلال موسم العيد.وأبان السبيعي أن فعاليات موسم عيد الفطر بمدينة الرياض سينطلق من منطقة قصر الحكم الذي يحتضن الاحتفال الرسمي في العاصمة، وسينتشر ليشمل معظم أحياء المدينة، التي ستحتفي بالعيد عبر فعاليات متنوعة أهمها العرضة السعودية، وعروض التضامن مع جنودنا البواسل، والأوبريتات الغنائية، والمسرحيات، والمسيرات الاحتفالية، وعروض الأطفال، ومسابقات الألعاب الإلكترونية، ومسابقات "تيلي ماتش" الرياضية، وعروض السيارات الكلاسيكية، والشخصيات الكرتونية وغيرها من الأنشطة ذات الطابع الابتهاجي.// انتهى //20:15ت م0128