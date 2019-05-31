رفحاء 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسأطلقت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء أمس برنامج " شريك الخير " ، الذي يعد أحد أهداف الجمعية الخيرية الساعية لتطوير منظومة البرامج التسويقية والإعلامية الفاعلة، وإيجاد وسائل متنوعة ومستدامة لتنمية الموارد المالية .وتم التوقيع مع ثلاث جهات لاستقطاع مبلغ ثابت من فاتورة المبيعات لصالح الجمعية، والجهات هي سكناي للشقق الفندقية وأوزون لتكنولوجيا المعلومات ونادي هاينس فتنس، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة وطبان التمياط وممثّل الجمعية المدير التنفيذي مشاري الشمري الذي ثمّن للجهات الثلاث هذه الشراكة , سائلا الله عز وجل لهم الأجر والثواب ومرحبا بجميع الجهات الراغبة في الشراكة مع جمعية رؤوم.‏// انتهى //20:20ت م0129