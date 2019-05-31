لندن 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تراجع.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي على إنخفاض بنسبة 1.14% ليصل عند مستوى 3280.43 نقطة، كما أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على إنخفاض، حيث سجل المؤشر الذي يضم أكبر (100) شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 0.78 %، ما يعادل 56.45 نقطة، ليصل عند مستوى 7161.71 نقطة.وتراجع مؤشر "أي بي إي إكس 35" الأسباني بمقدار 153.60 نقطة ليصل مستوى 9004.20 نقطة، كما خسر مؤشر "أي إي إكس" الهولندي 4.94 نقطة ليصل إلى 540.49 نقطة، وهبط مؤشر "داكس" الألماني 175.24 نقطة الي 11726.84 نقطة.// انتهى //20:32ت م0131