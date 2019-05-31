عرعر 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واساختتم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة عرعر أمس الاول البرنامج الدعوي الثقافي لنزلاء السجن العام ، الذي نظمه المكتب بالتعاون مع إدارة السجون بالمنطقة ولجنة رعاية السجناء ( تراحم ) وذلك لمدة ثلاثة أشهر.وأوضح المكتب أن البرنامج يهدف توعية وتأهيل النزلاء وذلك من خلال إقامة المحاضرات والدروس والمسابقات والحرص على زيارتهم وتقديم الهدايا لهم، وتأهيلهم وتوجيههم وإرشادهم لما ينفعهم،بمشاركة مجموعة من المشايخ وطلبة العلم على مستوى مدينة عرعر في عدة موضوعات مختلفة.وفي ختام البرنامج قدمت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية ولجنة رعاية السجناء تراحم درعا تذكاريا للمكتب التعاوني وذلك لجهوده في إقامة وتنفيذ هذا البرنامج لما يخدم الصالح العام، ويعود بالنفع على النزلاء والعاملين بقطاع السجون.// انتهى //20:37ت م0133