اقتصادي / الاتحاد الأفريقي وهواوي يعززان تعاونهما التقني
الجمعة 1440/9/26 هـ الموافق 2019/05/31 م واس
نيروبي 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس
وقعت مجموعة "هواوي" الصينية للاتصالات والاتحاد الأفريقي اتفاقًا لتعزيز تعاونهما في مجالي تقنية المعلومات والاتصالات.
وقالت المجموعة في بيان لها اليوم: إن الهدف الرئيسي لبروتوكول الاتفاق الذي وقع في فبراير 2015، هو تعزيز شراكتهما في مجالات " نطاق التردد الواسع، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وخدمة الجيل الخامس (5 جي)، والذكاء الاصطناعي".
وقال نائب رئيس المجموعة الصينية في شمال أفريقيا فيليب وانغ: يدل هذا التعاون على الثقة الاتحاد الأفريقي المستمرة بمجموعة "هواوي".
// انتهى //
21:05ت م
0135