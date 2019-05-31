نيروبي 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسوقعت مجموعة "هواوي" الصينية للاتصالات والاتحاد الأفريقي اتفاقًا لتعزيز تعاونهما في مجالي تقنية المعلومات والاتصالات.وقالت المجموعة في بيان لها اليوم: إن الهدف الرئيسي لبروتوكول الاتفاق الذي وقع في فبراير 2015، هو تعزيز شراكتهما في مجالات " نطاق التردد الواسع، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وخدمة الجيل الخامس (5 جي)، والذكاء الاصطناعي".وقال نائب رئيس المجموعة الصينية في شمال أفريقيا فيليب وانغ: يدل هذا التعاون على الثقة الاتحاد الأفريقي المستمرة بمجموعة "هواوي".// انتهى //21:05ت م0135