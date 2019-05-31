رياضي / الأخضر الشاب يخرج من كأس العالم بخسارته من بنما
الجمعة 1440/9/26 هـ الموافق 2019/05/31 م واس
الرياض 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس
خرج المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم من من نهائيات كأس العالم للشباب المقامة حالياً في بولندا بخسارته من نظيره البنمي 1-2 اليوم
على ملعب مدينة بيدغوشتش،البولندية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة .
وبهذه الخسارة الثالثة على التوالي خرج المنتخب السعودي من البطولة برصيد خالٍ من النقاط محتلاً المركز الرابع والأخير .
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21:09ت م
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