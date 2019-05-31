الرياض 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسخرج المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم من من نهائيات كأس العالم للشباب المقامة حالياً في بولندا بخسارته من نظيره البنمي 1-2 اليومعلى ملعب مدينة بيدغوشتش،البولندية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة .وبهذه الخسارة الثالثة على التوالي خرج المنتخب السعودي من البطولة برصيد خالٍ من النقاط محتلاً المركز الرابع والأخير .//انتهى //21:09ت م0136