الباحة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم، أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والقرى والعقيق والمخواه وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان، والحسام، والأمير مشاري، وشهبه، والثروة الوطني، وموطف، والخلب، والمنتزه الوطني، والشكران، والقمع، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //21:25ت م0137