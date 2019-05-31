عام / تحديد أوقات والجوامع التي ستقام فيها صلاة العيد في القريات وطبرجل ومراكزها
الجمعة 1440/9/26 هـ الموافق 2019/05/31 م واس
سكاكا 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس
حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف أوقات صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1440هـ ، وستقام الصلاة في محافظة القريات في تمام الساعة (5:46) صباحاً وفي محافظة طبرجل عند الساعة (5:44).
وأوضح مدير الفرع بالجوف الشيخ محمد بن عمر السائح أن الصلاة ستقام بالإضافة لمصليات العيد المكشوفة في عددٍ من الجوامع .
وبين الشيخ السائح أنة يجري الآن تهيئة مصليات الأعياد في المنطقة وذلك بإجراء التسوية والترميمات اللازمة لها من نظافة وصيانة ، وتجهيز لتلك المصليات بفرش مساحات واسعة منها ، والتي تحظى بمتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ حتى يؤدي المسلمون شعيرتهم براحة واطمئنان ، في ظل دعم قيادتنا الرشيدة - حفظهم الله - ، سائلا الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام .
// انتهى //
21:30ت م
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