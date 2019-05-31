سكاكا 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسحدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف أوقات صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1440هـ ، وستقام الصلاة في محافظة القريات في تمام الساعة (5:46) صباحاً وفي محافظة طبرجل عند الساعة (5:44).وأوضح مدير الفرع بالجوف الشيخ محمد بن عمر السائح أن الصلاة ستقام بالإضافة لمصليات العيد المكشوفة في عددٍ من الجوامع .وبين الشيخ السائح أنة يجري الآن تهيئة مصليات الأعياد في المنطقة وذلك بإجراء التسوية والترميمات اللازمة لها من نظافة وصيانة ، وتجهيز لتلك المصليات بفرش مساحات واسعة منها ، والتي تحظى بمتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ حتى يؤدي المسلمون شعيرتهم براحة واطمئنان ، في ظل دعم قيادتنا الرشيدة - حفظهم الله - ، سائلا الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام .// انتهى //21:30ت م0138